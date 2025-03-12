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Израиль

"Мако": Израиль демонстрирует военную поддержку сирийским друзам

Сирия
ЦАХАЛ
Друзы
время публикации: 12 марта 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 11:17
"Мако": Израиль демонстрирует военную поддержку сирийским друзам
AP Photo/Omar Sanadiki

Израиль демонстрирует поддержку сирийским друзам: как пишет сайт "Мако", за последние дни ЦАХАЛ несколько раз отправлял истребители в Сирию, которые пролетали на низкой высоты над друзскими районами, к которым приближались силы новых сирийских властей.

Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ не наносил ударов по силам режима Ахмада аш-Шараа, хотя неоднократно за последнюю неделю атаковал военные объекты в Сирии, продолжая уничтожать вооружения и боеприпасы, оставшиеся на складах и военных объектах после падения режима Башара Асада.

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