"Мако": Израиль демонстрирует военную поддержку сирийским друзам

Израиль демонстрирует поддержку сирийским друзам: как пишет сайт "Мако", за последние дни ЦАХАЛ несколько раз отправлял истребители в Сирию, которые пролетали на низкой высоты над друзскими районами, к которым приближались силы новых сирийских властей.

Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ не наносил ударов по силам режима Ахмада аш-Шараа, хотя неоднократно за последнюю неделю атаковал военные объекты в Сирии, продолжая уничтожать вооружения и боеприпасы, оставшиеся на складах и военных объектах после падения режима Башара Асада.