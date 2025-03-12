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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео подрыва дома террориста-убийцы в Калькилии

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 марта 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 10:52
ЦАХАЛ опубликовал видео подрыва дома террориста-убийцы в Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 12 марта израильские военные взорвали в районе Суфин в Калькилии дом террориста Али Халиля. Этот дом был размечен для сноса еще в июле 2024 года. Опубликовано видео подрыва здания.

Али Халиль был одним из террористов, причастных к убийству 67-летнего Амнона Мохтара из Петах-Тиквы, который был застрелен рано утром 22 июня 2024 года в Калькилии.

Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где продавцы его знали.

В ходе спецоперации 3 августа 2024 года Али Халиль и другие террористы, причастные к убийству Амнона Мохтара, были ликвидированы.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2025

В Калькилии взорван дом террориста-убийцы