ЦАХАЛ опубликовал видео подрыва дома террориста-убийцы в Калькилии

В ночь на 12 марта израильские военные взорвали в районе Суфин в Калькилии дом террориста Али Халиля. Этот дом был размечен для сноса еще в июле 2024 года. Опубликовано видео подрыва здания.

Али Халиль был одним из террористов, причастных к убийству 67-летнего Амнона Мохтара из Петах-Тиквы, который был застрелен рано утром 22 июня 2024 года в Калькилии.

Амнон Мохтар был владельцем овощного ларька на городском рынке и в течение многих лет покупал овощи в Калькилии, где продавцы его знали.

В ходе спецоперации 3 августа 2024 года Али Халиль и другие террористы, причастные к убийству Амнона Мохтара, были ликвидированы.