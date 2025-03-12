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Израиль

Депутаты обсуждают поправки к предложению Левина-Саара

Кнессет
Юридическая реформа
время публикации: 12 марта 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 10:54
Глава комиссии Кнессета по законодательству депутат Симха Ротман
Yonatan Sindel/Flash90

В комиссии Кнессета по законодательству началось обсуждение поправок к закону об изменении состава комиссии по выбору судей.

Депутаты от оппозиции представили сотни поправок, стремясь максимально затянуть процесс обсуждения и голосования.

Глава комиссии Симха Ротман ограничил время, отведенное на обсуждение. Коалиция намерена вынести законопроект на рассмотрение пленарного заседания Кнессета 17 марта.

Напомним, что речь идет о законопроекте, основанном на предложении министра юстиции Ярива Левина и министра иностранных дел Гидеона Саара.

Основа изменений, предложенных Сааром и Левином – представители Коллегии адвокатов, которые практически всегда были в коалиции с судьями, удаляются из комиссии. Их место займут два адвоката, которые будут избираться депутатами Кнессета – один от коалиции, один от оппозиции.

Таким образом, в состав комиссии войдут два министра, два депутата (один от коалиции, один от оппозиции), два адвоката и трое судей. Для утверждения любого назначения, в том числе в Верховный суд, нужны будут пять голосов из девяти при соблюдении условия, что есть, по меньшей мере, один голос от оппозиции и один голос от коалиции.

Израиль
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