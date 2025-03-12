Подано обвинение против известного израильского журналиста, восхвалявшего ХАМАС и "Хизбаллу"

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против Саида Хаснэйна (62 года) из ​​Шфарама – журналиста, радиоведущего, спикера футбольного клуба "Бней Сахнин". Его обвиняют в контактах с иностранным агентом и выражении симпатий к террористической организации после того, как он восхвалял в интервью ХАМАС, Хасана Насраллу и "Хизбаллу" в целом за поддержку "палестинского дела".

В обвинительном заключении отмечается, что Хаснэйн является известной и влиятельной фигурой в арабском сообществе в Израиле. Сам факт его интервью телеканалу "Аль-Акса", принадлежащему ХАМАСу, расценивается прокуратурой как контакт с врагом и иностранным агентом. Высказывания Хаснэйна в ходе этого интервью прокуратура определяет как поддержка террора.

Судя по приводимым цитатам, интервью телеканалу "Аль-Акса" Саид Хаснэйн давал в конце февраля 2025 года.

В обвинении также упомянуто интервью Саида Хаснэйна палестинскому телеканалу "Кудс-Уна" в конце сентября 2024 года, в котором он прославлял "мученика" Хасана Насраллу и благодарил "Хизбаллу".