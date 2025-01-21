Комиссия Кнессета обсуждает предложение Левина-Саара

Комиссия Кнессета по законодательству приступила к рассмотрению предложения министра юстиции Ярива Левина и министра иностранных дел Гидеона Саара по реформе состава комиссии по назначению судей.

Первые 50 минут заседания были посвящены выступлениям родственников заложников, оставшихся в плену ХАМАСа.

Когда началось обсуждение, министр юстиции представил предложение. По словам Левина, оно "позволяет обеспечить разнообразие голосов, однако не допускает захвата комиссии одной стороной".

Основа изменений, предложенных Сааром и Левином – представители Коллегии адвокатов, которые практически всегда были в коалиции с судьями, удаляются из комиссии. Их место займут два адвоката, которые будут избираться депутатами Кнессета – один от коалиции, один от оппозиции.

Таким образом, в состав комиссии войдут два министра, два депутата (один от коалиции, один от оппозиции), два адвоката и трое судей. Для утверждения любого назначения, в том числе в Верховный суд, нужны будут пять голосов из девяти при соблюдении условия, что есть, по меньшей мере, один голос от оппозиции и один голос от коалиции.

По словам Левина, такие изменения не наносят удара по профессионализму, однако дадут большую представительность тем, чей голос не звучит в комиссии по назначению судей.