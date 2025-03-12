Всё решится в марте: бюджет, юрсоветник, коалиция. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

В этом выпуске: увольнение юридического советника, политическая нестабильность и влияние Биньямина Нетаниягу.

В израильской политике борьба за власть никогда не утихает, а последние события вокруг попыток увольнения юридического советника правительства только подливают масла в огонь. Это решение, принятое министром юстиции, стало частью более широкой борьбы между правительством и судебной системой, вызывая жесткую реакцию как внутри политических кругов, так и среди общественности.

Опросы общественного мнения показывают, что израильтяне разделены: 42% поддерживают увольнение, а 41% выступают против. Этот раскол демонстрирует глубокий кризис доверия к институтам власти.

Хотя сам Биньямин Нетаниягу официально отстранен от участия в юридических вопросах из-за конфликта интересов, многие считают, что его окружение активно влияло на процесс увольнения. Существует мнение, что этот шаг был инициирован не только министром юстиции, но и ближайшими соратниками премьера.

Как будут развиваться события и удастся ли Нетаниягу сохранить контроль над ситуацией – все подробности в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".