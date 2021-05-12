На фоне "интифады" и "анархии" в Лоде объявлено "чрезвычайное положение"

После объявления о "чрезвычайном положении" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл в Лод, где накануне произошли массовые беспорядки, устроенные местными арабами. Он назвал последние события "анархией". "Ни одна страна не стала бы с подобным мириться. Я здесь для того, чтобы обеспечить восстановление порядка", – заявил премьер-министр.

Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай объявил, что перемещает свое бюро в Лод. Он сравнил происходящее в городе с событиями октября 2000 года, когда начиналась "интифада Аль-Аксы". Прибыв в Лод, он сообщил, что в город для наведения порядка направлены сотни полицейских и пограничников.

Пресс-служба полиции сообщает о задержании десятков причастных к беспорядкам в Лоде.

Ранее Нетаниягу провел срочное совещание с представителями силовых структур для обсуждения ситуации в Лоде и других населенных пунктах со смешенным населением. В совещании принимали участие министр обороны, начальник Генштаба ЦАХАЛа, министр внутренней безопасности, генеральный инспектор полиции, юридический советник правительства, председатель совета национальной безопасности, гендиректор министерства главы правительства, военный секретарь правительства.

Вечером 11 мая в Лоде продолжались беспорядки и нападения на еврейских жителей города. 56-летний еврей, житель города получил ранения, после того, как в его автомобиль был брошен камень. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В городе продолжаются поджоги автомобилей, принадлежащих евреям, синагог, магазинов. Толпа арабов подожгла несколько домов.

Мэр Лода Яир Ревиво призвал правительство объявить в городе чрезвычайное положение и ввести в Лод подразделения ЦАХАЛа. В свою очередь, министр обороны Бени Ганц заявил, что все подкрепление резервистских подразделений пограничной полиции МАГАВ будет направлено для наведения порядка в Лоде.

Беспорядки происходят не только Лоде. В Рамле также была подожжена синагога. Нападения на евреев имели место в Акко, Хайфе и неподалеку от перекрестка Шокет, где арабы в масках пытались напасть на автобус с пассажирами. В Акко был подожжены известный ресторан "Ури Бури" и гостиница "Эфенди", один из постояльцев которой получил тяжелые ожоги.

При этом телеканал "Аль-Джазира" показал кадры из Рамлы, на которых запечатлено нападение группы еврейской молодежи на автомобиль, за рулем которого находилась арабка.