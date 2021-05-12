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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2021 г., 20:15

Раненный в Сдероте 5-летний ребенок - в критическом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Сдероте тяжело ранен 5-летний ребенок В Сдероте тяжело ранен 5-летний ребенок

В результате разрыва ракеты в Сдероте ранения получили семь человек. Состояние 5-летнего мальчика оценивается как критическое.

Женщина в возрасте около 40 лет и мальчик 6 лет получили ранения средней степени тяжести.

Состояние еще четырех раненых оценивается как легкое.

Согласно первичным данным, пострадавшие находились в защищенной комнате. На текущий момент непонятно, что стало причиной трагедии - не выдержавшая попадания ракеты стена защищенной комнаты или же оставленная открытой дверь.

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