Раненный в Сдероте 5-летний ребенок - в критическом состоянии

В результате разрыва ракеты в Сдероте ранения получили семь человек. Состояние 5-летнего мальчика оценивается как критическое.

Женщина в возрасте около 40 лет и мальчик 6 лет получили ранения средней степени тяжести.

Состояние еще четырех раненых оценивается как легкое.

Согласно первичным данным, пострадавшие находились в защищенной комнате. На текущий момент непонятно, что стало причиной трагедии - не выдержавшая попадания ракеты стена защищенной комнаты или же оставленная открытой дверь.