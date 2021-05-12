Антитеррористическая операция "Страж стен": второй день

ЦАХАЛа продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

В течение первого дня операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о 32 убитых и 220 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-11 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 1000 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. ХАМАС заявляет, что вечером 11 мая в течение примерно одного часа в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две – в Ашкелоне. Среди погибших – гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.

12 мая. Обратная хронология

03:00. Сирены "Цева адом" в городах центра Израиля. Судя по звукам, из Газы были выпущены десятки ракет.

02:00. Сирены "Цева адом" вновь были слышны в городах центра Израиля. Вскоре после этого прогремели взрывы. Судя по звукам, ракеты, выпущенные из Газы, были сбиты системой ПРО "Железный купол".

Агентство Safa передает, что в районе Таль аль-Хауа, на западной окраине Газы, в результате удара ЦАХАЛа по дому есть убитые и раненые. Согласно указанному источнику, удар был нанесен по квартире в одном из жилых домов. Минздрав Газы передает, что погибли двое детей и женщина.

00:00. Произведено несколько ракетных залпов в сторону Ашкелона и приграничных населенных пунктов. Сигнал тревоги прозвучал также в кибуцах Кармия, Зиким, Натив а-Асара.

Израильские ВВС возобновили нанесение ударов по целям в западных районах города Газа.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

Май. Около 1000 ракет. Около 100 ракет сбиты "Железным куполом". Погибли три человека, десятки раненых.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.