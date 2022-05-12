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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 11:42

Задержаны двое арабов из Акко, подозреваемые в причастности к нападению на евреев

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Задержаны двое арабов из Акко, подозреваемые в причастности к нападению на евреев

Полиция задержала двух арабских подростков из Акко, подозреваемых в причастности к нападению на двух евреев в старом городе.

Как сообщает полиция, минувшей ночью группа молодых арабов вооруженных палками и ножами, напала на двух братьев, 19 и 21 года в старом городе. Как сообщает полиция, в результате нападения пострадавшие получили ранения средней степени тяжести. Они доставлены в медицинский центр в Нагарии. В утренние часы их выписали из больницы.

Газета "Макор ришон" сообщает, что речь идет о двух братьях, религиозных евреях, которые столкнулись с группой арабов на бензоколонке в Акко. Арабы попытались спровоцировать драку, однако братья уклонились и покинули место.


Через короткое время они встретились с большой группой арабов, и были избиты. Они убежали от нападавших и вызвали полицию. Позднее в ночные часы были задержаны двое 16-летних арабов, подозреваемых в причастности к инциденту. Расследование продолжается.

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