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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 11:16

Комиссия по планированию обсуждает утверждение строительства тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии

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Комиссия по планированию обсуждает утверждение строительства тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии

Комиссия по планированию и застройке обсуждает вопрос об утверждении проектов строительства 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии для израильтян.

Комиссия собралась на заседание впервые за долгое время. Заседание проходит по требованию главы фракции "Ямина" Нира Орбаха, который выдвинул утверждение строительства условием продолжения существования нынешней коалиции


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