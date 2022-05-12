Комиссия по планированию обсуждает утверждение строительства тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии
Комиссия по планированию и застройке обсуждает вопрос об утверждении проектов строительства 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии для израильтян.
Комиссия собралась на заседание впервые за долгое время. Заседание проходит по требованию главы фракции "Ямина" Нира Орбаха, который выдвинул утверждение строительства условием продолжения существования нынешней коалиции
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