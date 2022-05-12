Мужчина угрожал поджечь здание "Битуах Леуми" в Ришон ле-Ционе

Мужчина пытался устроить пожар в отделении Института национального страхования ("Битуах Леуми") в Ришон ле-Ционе.

Как сообщает полиция, мужчина разлил воспламеняющееся вещество в помещении. Согласно опубликованной информации, речь идет о мужчине, знакомом полиции. Он был возмущен тем, что в "Битуах Леуми" отказались переводить на его счет пособие его нуждающейся в уходе матери.

В "Битуах Леуми" пояснили, что пособие переводится только самим людям, обладающим на него право за исключением редких случаев, когда речь идет о людях, которым официально назначена опека. Это делается, чтобы избежать злоупотреблений и хищений.