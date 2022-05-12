Арест террористов, убивших троих израильтян в Эльаде, продлен на 14 суток

В четверг, 13 мая, мировой суд в Ришон-ле-Ционе продлил на 14 дней срок содержания под стражей террористов Субхи Абу Шакира и Асада ар-Рифаи, 5 мая убивших троих израильтян в Эльаде и ранивших еще четверых. Напомним, что террористы были задержаны 8 мая около Эльада.

Судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Материалы следствия переданы в прокуратуру.

Оба террориста являются жителями деревни Румана, около Дженина (Палестинская автономия). Их дома уже размечены для последующего разрушения.

Сразу после задержания подозреваемые дали первые признательные показания. В дальнейшем, в ходе следствия, они восстановили картину происшедшего и полностью признали свою вину. Орудие убийство (топор) было найдено во время задержания.

Было установлено, что Асад Юсуф ар-Рифаи и Субхи Имад Абу Шакир незаконно находились на территории Израиля. Сообщалось, что террористы убили израильтянина, который привез их в Эльад, а затем убили еще двоих израильтян и ранили четверых.

Жертвами теракта стали: Йонатан Хабакук (44 года, из Эльада), отец пятерых детей, работавший автомехаником; Боаз Голь (49 лет, из Эльада), отец пятерых детей; Орен Бен Ифтах (35 лет, из Лода), отец шести детей.

В больницах "Шиба" (Тель а-Шомер) и "Бейлинсон" (Петах-Тиква) остаются трое тяжелораненых в результате теракта: мужчина 75 лет, мужчина 38 лет и мужчина 20 лет.

Кроме того в схватке с одним из террористов был легко ранен 23-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь вбольнице "А-Шарон" в Петах-Тикве.

Также сообщалось о нескольких гражданах, получивших легкие травмы или нуждавшихся в медицинской помощи для выведения из состояния нервного шока.

Теракт в Эльаде. Хронология

5 мая в 20:43 начали поступать сообщения о нападении на отдыхающих в городском парке Эльада, и на центральной улице Ибн Гвироль. Согласно этим сообщениям, мужчина, вооруженный топором и ножом, ранил нескольких человек.

Врачи больницы "Бейлинсон", в которую были доставлены трое раненых, сообщили, что состояние одного из них критическое, остальные ранены тяжело.

Еще один раненый самостоятельно добрался до больницы "Шиба" в Тель а-Шомере.

Представители служб безопасности сообщили, что террористов, по всей видимости, было двое - один был вооружен топором, у другого было огнестрельное оружие. Им удалось скрыться.

Позднее из рассказов свидетелей стало ясно, что оба террориста были вооружены топорами. Выстрел, о котором рассказывали раньше, был сделан охранником, которому не удалось обезвредить террориста.

Предположительно, террористы скрылись на белом коммерческом автомобиле.

Полиция и мэр Эльада Исраэль Паруш обратились к жителям с просьбой не выходить из домов, так как террористы все еще могут быть в городе. К жителям также обратился главный раввин города Мордехай Малка. Тем не менее до поздней ночи на центральной улице находились десятки гражданских лиц, присутствие которых мешало сотрудникам служб безопасности.

Спустя час после того, как в Эльаде террористами были убиты трое израильтян и еще четверо были ранены, на место происшествия прибыл генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай.

Как сообщает телеканал "Кан-11", глава правительства Нафтали Беннет следит за развитием ситуации и получает отчеты от служб безопасности.

Через два часа после теракта начальник полиции Центрального округа Ави Битон на брифинге заявил, что, по оценкам служб безопасности, террористы все еще находятся в этом районе.