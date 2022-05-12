Операция "Волнорез" продолжается: задержаны двое вероятных пособников террористов, убивших троих израильтян в Эльаде

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Адама, Кабатия, Румана, Буркин и в городе Хеврон.

В общей сложности задержаны девять подозреваемых. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

В ходе операций никто из израильтян не пострадал.

Отмечается, что в Румане и Буркине задержаны двое подозреваемых в оказании содействия террористам, совершившим 5 мая теракт в Эльаде и убившим троих израильтян.