Опубликовано имя женщины посылавшей письма с угрозами родственникам Нафтали Беннета

В четверг, 12 мая, было разрешено к публикации имя женщины, посылавшей письма с угрозами родственникам премьер-министра Нафтали Беннета. Это Илана Сапорта Хения, 65-летняя жительница Ашкелона. Речь идет о давней активистке "Ликуда" и стороннице бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На ее странице в социальной сети facebook есть многочисленные записи с нападками и оскорблениями в адрес министров нынешнего правительства.