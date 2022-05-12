Одобрено строительство более 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии

Высшая комиссия по планированию одобрила планы, предусматривающие возведение в поселениях Иудеи и Самарии 4320 единиц жилья. Решение принято, несмотря на протесты администрации США. Речь идет о первом утверждении проектов за последние семь месяцев. 762 квартиры будут построены в Бейтар-Илит, 534 – в Швут Рахель, 364 в Долеве. Планируется строительство 500 единиц жилья в Элькане, 286 в Кдумим.

Глава Совета поселений Давид Эльхаяни называет решение комиссии недостаточным. По его словам, поселенцы ожидали, что будут утверждены 6000 единиц жилья, а отказ от рассмотрения планов на 1800 квартир – премия террористическим группировкам за последние теракты.

Вопрос о строительстве в поселениях может стать еще одним, угрожающим стабильности коалиции. Представители МЕРЕЦ заявляют, что расширение поселений противоречит нормам международного права и отодвигают перспективу мирного урегулирования.

США также против строительства. "Администрация выступает против расширения поселений, усиливающего напряженность и подрывающее доверие между сторонами. Оно наносит удар по шансам на реализацию принципа двух государств", - сообщили в государственном департаменте.