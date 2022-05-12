В Израиле умер поэт Алексей Цветков

В четверг, 12 мая, в больнице "Вольфсон" в Холоне в возрасте 75 лет умер поэт Алексей Цветков. О его смерти сообщил в Facebook поэт Бахыт Кенжеев.

Алексей Цветков был госпитализирован 2 мая с диагнозом воспаление легких. В течение десяти дней он находился в отделении интенсивной терапии, в тяжелом состоянии.

Алексей Цветков. Краткая биография

Родился 2 февраля 1947 в городе Станислав (Ивано-Франковск), на западе Украины.

Вырос в Запорожье. Учился на химическом факультете Одесского университета, затем обучался на историческом факультете (1965-1968) и факультете журналистики МГУ (1971-74).

Принимал участие в поэтической группе "Московское время" вместе с Бахытом Кенжеевым, Сергеем Гандлевским, Александром Сопровским.

В 1975 году был арестован и выслан из Москвы, и в том же году эмигрировал в США. Редактировал газету "Русская жизнь" в Сан-Франциско в 1976-1977 годах. В 1983 году в Мичиганском университете получил учёную степень доктора философии. Преподавал русскую литературу в Дикинсоновском колледже.

В конце 1980-х прекратил писать стихи, обратившись к прозе. Неоконченная поэма в прозе "Просто голос" имеет форму автобиографии римского воина, доведённой лишь до отроческого возраста. Книга отражает представление Цветкова о римской цивилизации как одной из вершинных точек истории человечества, отличается обилием лирико-философских отступлений.

В 2004 году после 17-летнего перерыва вернулся к поэтическому творчеству.

У него вышло около двадцати книг стихов (в США, России и Украине).

Перевёл трагедию "Гамлет" Уильяма Шекспира. Отрывок из перевода был опубликован в 2008 году в журнале "Новый мир". В 2010 году перевод был издан "Новым издательством" под одной обложкой с переводом трагедии Шекспира "Макбет" современного поэта Владимира Гандельсмана. В последнее время работал над новым переводом философского романа "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше.

Лауреат премии Андрея Белого (2007) и Русской премии (2011).

В 2018 году репатриировался в Израиль, жил в Бат-Яме.

Умер 12 мая 2022 года.