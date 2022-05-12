В Иерусалиме задержаны четыре арабских камнеметателя

Полиция задержала четырех несовершеннолетних жителей арабских кварталов Иерусалима, подозреваемых в том, что бросали камни в автобус.

Как сообщает пресс-служба полиции инцидент произошел на улице Винера в Иерусалиме.

Подозреваемые бросили камни, а затем скрылись. Вскоре в полицию поступило сообщение о том, что схожие по описанию люди пытаются устроить драку с группой детей. Полиция прибыла на место и задержала подозреваемых.