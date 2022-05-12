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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 14:49

В Иерусалиме задержаны четыре арабских камнеметателя

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Иерусалиме задержаны четыре арабских камнеметателя

Полиция задержала четырех несовершеннолетних жителей арабских кварталов Иерусалима, подозреваемых в том, что бросали камни в автобус.

Как сообщает пресс-служба полиции инцидент произошел на улице Винера в Иерусалиме.

Подозреваемые бросили камни, а затем скрылись. Вскоре в полицию поступило сообщение о том, что схожие по описанию люди пытаются устроить драку с группой детей. Полиция прибыла на место и задержала подозреваемых.


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