Беннет встретился в Иерусалиме с президентом Эквадора Лассо

Премьер-министр Нафтали Беннет встретился с президентом Эквадора Гильермо Лассо в своей канцелярии в Иерусалиме. Глава правительства поздравил президента Эквадора с его первым официальным визитом в Израиль. По сообщению канцелярии главы правительства, лидеры обсудили сотрудничество между Израилем и Эквадором в сферах инноваций, технологий и внутренней безопасности. Глава правительства поздравил президента Эквадора с организацией центра инноваций, который Эквадор, наряду с Колумбией, создает в Иерусалиме. Премьер-министр Беннет поблагодарил президента Лассо за его ведущую роль в изменении политики Эквадора в отношении Израиля. Президента Лассо сопровождали министр иностранных дел и иммиграции и министр производства, торговли и инвестиций Эквадора. Во встрече приняли участие посол Израиля в Эквадоре и посол Эквадора в Израиле.