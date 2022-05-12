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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 17:25

Арабы Лода готовятся отметить годовщину беспорядков, вспыхнувших на фоне операции "Страж стен"

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Житель Лода у своей горящей машины во время столкновений с израильскими арабами и полицией. 11 мая 2021 года

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич обратился к главе МВБ Омеру Бар Леву с требованием не допустить проведения в Лоде мероприятия, которым израильские арабы намерены отметить годовщину беспорядков.

В своем письме Смотрич пишет, что в последние несколько недель так называемый "Народный комитет Лода" в социальных сетях и арабских газетах публикует призывы к участию в мероприятии по случаю годовщины беспорядков, которые они называют "бунтом чести", и которые вспыхнули в городе со во время проведения ЦАХАЛом в секторе Газы операции "Страж стен".

По мнению Смотрича, содержание приглашения не оставляет сомнений в том, что мероприятие будет пропитано ненавистью и, в лучшем случае, на нем будут звучать подстрекательства, однако существует высокая вероятность того, что оно перерастет вновь в беспорядки.


Как следует из опубликованных объявлений, на это мероприятия участники будут доставляться со всей страны автобусами.

Депутат Смотрич, обращаясь в главе МВБ, пишет, что у израильской полиции имеется необходимый опыт для того, чтобы не допустить подвозку участников митинга автобусами. И напоминает о том, что полиция таким образом предотвратила прибытие участников акции протеста против эвакуации Гуш-Катифа в Кфар-Мимун. Он также выражает уверенность, что в силах правоохранительных органов не допустить проведение подобного мероприятия, которое может послужить толчком к дальнейшей эскалации конфликта.

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