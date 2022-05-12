Стрельба в центре Бат-Яма: ранен мужчина
На улице Герцля в Бат-Яме неизвестные стреляли в 45-летнего мужчину. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина с ранением средней степени тяжести был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.
Стрелявший (стрелявшие) скрылся с места преступления до прибытия полиции.
По словам свидетелей, мужчина, когда на него было совершено покушение, сидел на лавочке.
Walla News пишет, что стрелял в мужчину, по всей видимости, мотоциклист.
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