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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 16:50

Стрельба в центре Бат-Яма: ранен мужчина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Стрельба в центре Бат-Яма: ранен мужчина

На улице Герцля в Бат-Яме неизвестные стреляли в 45-летнего мужчину. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина с ранением средней степени тяжести был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Стрелявший (стрелявшие) скрылся с места преступления до прибытия полиции.

По словам свидетелей, мужчина, когда на него было совершено покушение, сидел на лавочке.

Walla News пишет, что стрелял в мужчину, по всей видимости, мотоциклист.


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