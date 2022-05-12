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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 08:21

Представитель ПА: Израилю отказано в проведении совместного расследования обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ

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Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, утром 12 мая подтвердил, что власти Израиля попросили о проведении совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Он также сообщил, что власти Израиля просят передать для экспертизы пулю, которой была убита журналистка. Аш-Шейх заявил, что власти ПА ответили Израилю отказом, передает агентство Maan.

Хусейн аш-Шейх заявляет: "Мы подтвердили, что наше расследование было независимым, и мы проинформируем ее семью (семью Абу Аклэ), Америку, Катар, все официальные структуры и народные власти о результатах расследования, которое проводится с высокой степенью прозрачности. Все обстоятельства, доказательства и свидетельства подтверждают, что она была убита израильским спецназом".


Заявление аш-Шейха противоречит словам палестинских судмеэкспертов, которые после изучения пули, извлеченной из головы журналистки, не смогли прийти к однозначному выводу по поводу того, из какого оружия и кем эта пуля была выпущена.

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