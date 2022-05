Израиль предлагает ПА и США совместно расследовать обстоятельства гибели журналистки "Аль-Джазиры"

Власти Израиля обратились к руководству США с просьбой о содействии в процессе убеждения администрации Палестинской автономии по поводу необходимости совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ.

В Вашингтоне заявляют о заинтересованности в проведении такого расследования. Напомним, что Ширин Абу Аклэ, проживавшая в арабской части Иерусалима, была гражданкой США.

Израиль просит власти ПА передать пулю, извлеченную из головы погибшей журналистки, чтобы провести профессиональную баллистическую экспертизу, во время которой смогут присутствовать представители ПА и США. Израильская сторона также выразила готовность к тому, чтобы подобную экспертизу проводили американские специалисты. При этом отмечается, что действия палестинской стороны затрудняют расследование: тело забрали с места происшествия без проведения необходимой экспертизы, потом его доставили в морг больницы "Ибн Сина" в Дженине, затем тело несли по улицам в сопровождении толпы, потом пулю изъяли из головы в ходе вскрытия в университете "Ан-Наджа" в Рафидии, к западу от Шхема, и т.д.

Институт судебной медицины Национального университета Ан-Наджа 11 мая опубликовал предварительные результаты вскрытия тела Ширин Абу Аклэ. На проведенной после вскрытия пресс-конференции было объявлено, что причиной смерти стало попадание в голову разрывной пули (رصاصة متفجرة), от полученного ранения женщина умерла мгновенно, передает агентство Maan. Экспертиза также показала, что оружие, из которого была выпущена пуля, было "очень скорострельным" (من نوع سريع جداً). Деформированная пуля была изъята и передана в лабораторию для дальнейшего анализа. Затем, после исследования, было заявлено, что "невозможно установить, кем именно она была убита, израильскими военнослужащими или палестинскими боевиками".

Несмотря на это, власти ПА продолжают обвинять израильских военных в "убийстве" журналистки, отказываясь от совместного расследования. Посол Палестины в ООН Рияд Мансур обратился в Совет Безопасности, заявив, что израильский снайпер застрелил Ширин Абу Аклэ.

На этом фоне в ПА и в арабских районах Израиля растет напряженность. 11 мая произошли беспорядки, в том числе в Хайфе и в иерусалимском районе Бейт-Ханина. Все арабские СМИ вторые сутки говорят в основном о смерти журналистки "Аль-Джазиры", обвиняя в ее гибели Израиль.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, утром 12 мая подтвердил, что власти Израиля попросили о проведении совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Он также сообщил, что власти Израиля просят передать для экспертизы пулю, которой была убита журналистка. Аш-Шейх заявил, что власти ПА ответили Израилю отказом, передает агентство Maan. Хусейн аш-Шейх заявляет: "Мы подтвердили, что наше расследование было независимым, и мы проинформируем ее семью (семью Абу Аклэ), Америку, Катар, все официальные структуры и народные власти о результатах расследования, которое проводится с высокой степенью прозрачности. Все обстоятельства, доказательства и свидетельства подтверждают, что она была убита израильским спецназом".

Пресс-служба Армии обороны Израиля 11 мая провела специальную онлайн пресс-конференцию по поводу обстоятельств гибели в Дженине журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ.

В лагере беженцев в Дженине ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию разыскиваемого террориста ХАМАСа. Операция была успешной, террориста задержали.

Армейская пресс-служба отметила, что не может сказать, было ли известно военным, что в районе проведения операции находятся журналисты.

ЦАХАЛ заявляет: когда военные приблизились к дому, где, по данным спецслужб, скрывался разыскиваемый террорист, боевики начали стрелять в сторону солдат. По данным ЦАХАЛа, было три перестрелки: один из боевиков обстрелял военных с крыши, по нему был открыт ответный огонь; другой боевик бросил взрывное устройство, в ответ был открыт огонь; затем боевик стрелял из автоматической винтовки М-16, и в этом случае также был открыт ответный огонь.

Военные не комментируют сообщения о том, что над районом проведения операции был израильский БПЛА, который мог заснять происходившее. При этом глава международного отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Амнон Шефлер подтвердил, что применение беспилотников при проведении подобных операций является обычной практикой.

Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ проходит под личным контролем начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

В течение последних недель ЦАХАЛ проводит в Иудее и Самарии антитеррористическую операцию "Волнорез", целью которой является предотвращение новых терактов. В марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).

Обстоятельства и версии гибели журналистки "Аль-ДЖазиры"

Утром в среду, 11 мая, в лагере беженцев в Дженине боевики обстреляли израильских военных, проводивших операцию по задержанию подозреваемых в терроре. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Среди израильтян пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Была убита корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Были и другие раненые, в том числе журналист. ЦАХАЛ с самого начала подчеркивал, что проводится проверка, не исключено, что журналисты были ранены боевиками.

Агентство Maan утверждало, что, окружив дом в лагере беженцев в Дженине, израильские военные вели "беспорядочный огонь", что привело к гибели журналистки "Аль-Джазиры".

Судя по сообщениям арабских СМИ, Ширин Абу Аклэ была ранена пулей в голову, ее доставили в критическом состоянии в больницу "Ибн Сина" в Дженине, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Гибель Ширин Абу Аклэ стала главной темой телеканала "Аль-Джазира" и других ведущих арабских СМИ. По заголовкам материалов "Аль-Джазиры", посвященных этой теме, складывается однозначное впечатление, что журналистка была убита израильскими военными. Однако в репортаже Ниды Ибрагим (корреспондентка "Аль-Джазиры" в Рамалле) говорится следующее: "Обстоятельства ее смерти не выяснены. Видеозаписи инцидента показывают, что Абу Аклэ была убита выстрелом в голову... На данный момент мы знаем, что министерство здравоохранения Палестины объявило о ее смерти. Ширин Абу Аклэ освещала события, разворачивающиеся в Дженине,.. когда она была ранена пулей в голову". Министерство здравоохранения ПА сообщило, что еще один палестинский журналист Али Самуди (из газеты "Кудс") был ранен пулей в спину, его состояние стабильное.

Руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило с заявлением в связи с гибелью в Дженине журналистки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. В заявлении ХАМАСа сказано: "Убийство репортера "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ является очередным преступлением, которое добавляется к серии преступлений, совершенных Израилем против палестинских СМИ".

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас обвинил израильских военных в "убийстве" журналистки.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид выступил с заявлением по поводу гибели в Дженине корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. "Мы предложили палестинцам совместное расследование с медицинской экспертизой трагической смерти журналистки Ширин Абу Аклэ. Журналисты в зонах конфликтов должны быть защищены, и мы все обязаны выяснить истину. Силы безопасности Израиля будут продолжать действовать везде, где это необходимо, для предотвращения терроризма и убийств израильтян", – заявил Лапид.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, заявил, что ПА пока не получала формального предложения о проведении совместного расследования.

Корреспондент газеты "Кудс" Али Самуди, получивший пулевое ранение в спину в Дженине, обвиняет израильских военных в убийстве его коллеги из телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ, сообщает агентство Maan. По словам Али Самуди, доставленного в больницу "Ибн Сина" в Дженине, группа журналистов находилась около школы UNRWA в лагере беженцев в Дженине, все сотрудники СМИ были в касках и в бронежилетах с надписью "Press". В его изложении события развивались следующим образом: израильские военные прицельно стреляли в журналистов, в результате чего он был ранен выстрелом в спину, а его коллега получила смертельное ранение в голову. Али Самуди утверждает, что в районе, где происходили эти события, не было вооруженных боевиков и не происходило никаких столкновений или перестрелок. Похожую версию он изложил корреспонденту израильской газеты "Гаарец".

Израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, опубликовал две видеозаписи инцидента в Дженине, где 11 мая была убита журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. На первой видеозаписи видно, как один из боевиков стреляет (считает, что стреляет в сторону израильских военных). Затем кто-то кричит "Мы ранили солдата!" (но никто из израильских военнослужащих в ходе этого инцидента не пострадал). На второй видеозаписи слышен крик по-арабски "Поднимите его!" (но смертельно ранена женщина, кричавший явно считает, что ранен мужчина). "Абу Али" отмечает, что журналисты были в защитных касках и бронежилетах. Боевики могли принять их за солдат.

Руководство "Бригад Аль-Кудса" (боевого крыла террористической организации "Исламский джихад") заявило, что в лагере беженцев в Дженине боевики этой группировки обстреляли израильских военных, которые пришли с обыском в дом "шахида" Абдуллы аль-Хусари. Как отмечает израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, о своем участии в перестрелке заявили и боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), хотя аль-Хусари был боевиком "Исламского джихада". Речь идет о той самой перестрелке, в результате которой была убита журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Таким образом "Исламский джихад" и ФАТХ подтверждают, что в указанном районе (недалеко от школы UNRWA) произошла перестрелка между боевиками и израильскими военными.

Without proof Al-Jazeera claims IDF shot journalist Shireen Abu Akleh. Attached, a Palestinian militant firing recklessly without looking: "We hit a soldier!". Shreen wore a vest and helmet. No reported IDF casualties. Israel offered a joint investigation, Palestinians refused. pic.twitter.com/sFD0zEexS4

Note this video too, which was taken moments after the journalist was injured. Palestinians are shouting: "Pick him up!" only to be corrected that it's a "her". pic.twitter.com/iwYHtvoRAz