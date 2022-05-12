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NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 18:18

Мать 4-летней девочки арестована после того, как приставила к дочери нож и сняла это на видео

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Мать 4-летней девочки арестована после того, как приставила к дочери нож и сняла это на видео

Жительница Петах-Тиквы была арестована полицией после того, как она отправила находящемуся за границей приятелю видео, на котором приставляет нож к спящей четырехлетней дочери.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что женщина, которой около 30 лет, была задержана и доставлена в отделение полиции, где было принято решение оставить ее под стражей.

Дочь женщины была найдена живой и здоровой. Она передана социальным службам города.


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