Мать 4-летней девочки арестована после того, как приставила к дочери нож и сняла это на видео

Жительница Петах-Тиквы была арестована полицией после того, как она отправила находящемуся за границей приятелю видео, на котором приставляет нож к спящей четырехлетней дочери.

Пресс-служба правоохранительных органов передает, что женщина, которой около 30 лет, была задержана и доставлена в отделение полиции, где было принято решение оставить ее под стражей.

Дочь женщины была найдена живой и здоровой. Она передана социальным службам города.