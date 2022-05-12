В полицию подана жалоба против депутата Кнессета Ахмада Тиби

В четверг, 12 мая, после того, как в социальных сетях было опубликовано видео, на котором депутат Кнессета Ахмад Тиби мешает сотрудникам полиции проводить задержание подозреваемого, в полицию была подана на него жалоба.

На видео можно увидеть, как Ахмад Тиби отталкивает полицейского, и в результате подозреваемому удается вырваться и убежать.

Жалоба в полицию была подана адвокатом Нати Ротемом из организации "Хонейну".

В это же время депутат Кнессета Итамар Бен Гвир обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара провести расследование против Тиби, указывая, что он не должен пользоваться парламентской неприкосновенностью для "уголовных нарушений".

По информации сайта "Мако", запечатленный на видео инцидент произошел 12 мая в квартале Бейт-Ханина в Иерусалиме, после того, как участвующий в беспорядках арабский юноша сорвал флаг Израиля. Сбежавший от полицейских подозреваемый был вскоре задержан.

Вместе с тем, издание цитирует источник в полиции, который говорит о том, что Ахмад Тиби, мешая задержанию подозреваемого, воспользовался своей депутатской неприкосновенностью. "Любой другой гражданин, если бы он не был депутатом Кнессета, был бы уже задержан и в наручниках доставлен в отделение", - подытожил собеседник издания.