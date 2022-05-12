Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле12 мая 2022 г., 21:29

Подозрение на сальмонеллу на поточной линии "Тнувы" по производству сухого молока

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Подозрение на сальмонеллу на поточной линии "Тнувы" по производству сухого молока

Министерство здравоохранения сообщила о подозрении на обнаружение сальмонеллы на предприятии компании "Тнува". Следы бактерии выявлены на поточной линии по изготовлению сухого молока. Минздрав подчеркивает, что на данном этапе опасности для общественности нет.

Проверка была проведена в рамках расследования в связи с обнаружением сальмонеллы в продукции концерна "Штраус". "Тнува" поставляет ему сухое молоко, использующееся для производства молочной продукции. Молочный порошок поступает также компаниям "Тара" и "Йответа".

При этом подчеркивается: сухое молоко не поступает в продажу, а используется как сырье при производстве. Технологический процесс предусматривает пастеризацию, убивающую бактерии, которые могут оказаться в порошке. В товарах, поступающих в магазины, признаков заражения не обнаружено.


Глава службы общественного здравоохранения минздрава доктор Шарон Эльрои-Прайс сообщила, что по этой причине отзыв продукции производиться не будет В то же время в министерстве отмечают: если подозрение подтвердится, не исключено, то отзыв будет произведен.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 мая 2022
Шарон Эльрои-Прайс: в Израиле нет эпидемии сальмонеллеза, связанной с продукцией "Штрауса"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2022
"Штраус": в батончиках "Рева ле-шева" и печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 апреля 2022
Около десятка израильтян обратились в больницы с подозрением на сальмонеллез

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:58 В полицию подана жалоба против депутата Кнессета Ахмада Тиби
21:29 Подозрение на сальмонеллу на поточной линии "Тнувы" по производству сухого молока
20:58 "Кан-11": службам безопасности Израиля удалось получить результаты КТ тела журналистки "Аль-Джазиры"
19:59 В Кфар-Сабе начата эвакуация жильцов дома престарелых "Вера Соломонс" из-за пожара
19:17 МИД рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку
18:29 Студентка университета Беэр-Шевы арестована по подозрению в подстрекательстве к насилию
18:18 Мать 4-летней девочки арестована после того, как приставила к дочери нож и сняла это на видео
17:25 Арабы Лода готовятся отметить годовщину беспорядков, вспыхнувших на фоне операции "Страж стен"
16:50 Стрельба в центре Бат-Яма: ранен мужчина
16:30 Одобрено строительство более 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии
Загрузка...