Подозрение на сальмонеллу на поточной линии "Тнувы" по производству сухого молока

Министерство здравоохранения сообщила о подозрении на обнаружение сальмонеллы на предприятии компании "Тнува". Следы бактерии выявлены на поточной линии по изготовлению сухого молока. Минздрав подчеркивает, что на данном этапе опасности для общественности нет.

Проверка была проведена в рамках расследования в связи с обнаружением сальмонеллы в продукции концерна "Штраус". "Тнува" поставляет ему сухое молоко, использующееся для производства молочной продукции. Молочный порошок поступает также компаниям "Тара" и "Йответа".

При этом подчеркивается: сухое молоко не поступает в продажу, а используется как сырье при производстве. Технологический процесс предусматривает пастеризацию, убивающую бактерии, которые могут оказаться в порошке. В товарах, поступающих в магазины, признаков заражения не обнаружено.

Глава службы общественного здравоохранения минздрава доктор Шарон Эльрои-Прайс сообщила, что по этой причине отзыв продукции производиться не будет В то же время в министерстве отмечают: если подозрение подтвердится, не исключено, то отзыв будет произведен.