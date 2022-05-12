В пятницу в Иерусалиме и окрестностях будет проходить велопробег

В пятницу, 13 мая, планируется проведение велопробега в Иерусалиме и окрестностях израильской столицы. В связи с проведением этого мероприятия будут блокированы некоторые городские улицы.

Полиция сообщает, что с 5:30 будут перекрыты для движения транспорта улицы: Дерех Хеврон, Ицхак Карив, Дерех а-Офель, Дерех Йерихо, Рокфеллер, а-Агана, район Еврейского университета.

Указанные улицы и районы будут постепенно разблокироваться, по мере проезда участников велопробега.

Водителям рекомендуется воспользоваться приложением Waze для выбора альтернативных маршрутов.