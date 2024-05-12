Израиль прощается с пятью бойцами бригады "Нахаль", погибшими в Газе

В воскресенье, 12 мая, на кладбище в Кирьят-Ате состоялись похороны 19-летнего сержанта Йосефа Дасы из Кирьят-Бялика. Вскоре рядом с ним сегодня будет похоронен его друг, 19-летний сержант Даниэль Леви из Кирьят-Моцкина.

Одновременно на кладбище в Модиине проходят похороны 20-летнего старшего сержанта Ариэля Цима.

Ранее были похоронены их сослуживцы – 19-летние сержанты Итай Ливни из Рамат а-Шарона и Эрмияс Мекуриав из Беэр-Шевы.

За последние дни в ходе боев на севере сектора Газы погибли пятеро бойцов 931-го батальона бригады "Нахаль".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 272 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 620 военнослужащих ЦАХАЛа.