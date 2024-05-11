Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погиб старший сержант Ариэль Цим

Разрешено к публикации: в бою с террористами на севере сектора Газы погиб старший сержант Ариэль Цим, 20 лет, из Модиина, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

Накануне было сообщено, что в бою на севере сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа: сержант Итай Ливни, 19 лет, из Рамат а-Шарона, боец 931-го батальона бригады "Нахаль", сержант Йосеф Даса, 19 лет, из Кирьят-Бялик, боец 931-го батальона бригады "Нахаль", сержант Эрмияс Мекуриав, 19 лет, из Беэр-Шевы, боец 931-го батальона бригады "Нахаль" и сержант Даниэль Леви, 19 лет, из Кирьят-Моцкин, боец 931-го батальона бригады "Нахаль".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погибли 272 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 620 военнослужащих ЦАХАЛа.