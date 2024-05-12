"Альтернативная" арабо-израильская церемония Дня памяти транслировалась в записи

Совместная арабо-израильская церемония памяти погибших в результате арабо-израильского конфликта, проводившаяся в течение 19 лет в День памяти, в этом году транслировалась через интернет в записи из-за ограничений в передвижении жителей Палестинской автономии.

Церемония была посвящена памяти погибших в результате войны детей.

Михаль Халев, сын которой погиб во время музыкального фестиваля 7 октября, говорила о своем горе, а также о том, что теперь ее единственная цель – помочь "израненному человечеству излечиться, чтобы больше не было матерей, раздавленных потерями, насилием и войной".

Слово на церемонии было предоставлено жительнице Палестинской автономии, брат которой, житель сектора Газы, погиб несколько месяцев назад. Она рассказывала, что присоединилась к организации семей, потерявших близких, так как знает, что на израильской стороне есть люди, которые верят возможность мира для двух народов и считают необходимым прекращение оккупации. "Мы, палестинцы и израильтяне, должны действовать решительно, чтобы изменить реальность, чтобы создать лучшее будущее для наших детей", – сказала она.

Также на церемонии выступили:

- Йонатан Зайгман, мать которого, Вивьен Сильвер, одна из основательниц движения "Женщины за мир", погибли 7 октября в кибуце Беэри;

- Ахмад Аль-Хилу, у которого в секторе Газы погибли около 60 родственников;

- 15-летние Рона и Анвар Орен (девочки зачитали письмо, написанное детьми из сектора Газы).