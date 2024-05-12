На церемонии Дня памяти начальник Генштаба заявил о своей ответственности за провалы 7 октября

На официальной церемонии Дня памяти, проходившей у Стены Плача в Иерусалиме, начальник Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви поднялся на трибуну в полевой военной форме, а не в парадной форме для официальных мероприятий.

В своей речи Герци А-Леви заявил, что 7 октября ЦАХАЛ не справился с возложенной на него миссией. "Как командующий Армией обороны Израиля во время этой войны, я несу ответственность за то, что 7 октября ЦАХАЛ не выполнил свою обязанность по защите граждан Израиль. Эту тяжесть я ощущаю на своих плечах каждый день", – сказал начальник Генштаба.

Он обратился к семьям погибших и похищенных солдат: "В тот день, когда командир теряет одного из своих солдат, он на всю оставшуюся жизнь отвечает за это перед его близкими. Я тот командир, который отправил ваших сыновей и дочерей в бой, из которого они не вернулись, на позиции, с которых они были похищены. Я каждый день помню о павших, и я – тот, кто обязан ответить на вопросы, которые не дают вам уснуть".

Герци А-Леви также заявил: "В этой войне мы полны решимости завершить нашу миссию, хотя и понимаем, какую за это заплатим цену. Пока наши враги восстают против нас, мы будем наготове и будем решительно отвечать на любые нападения. В тот день, когда мы надели форму ЦАХАЛа, мы облачились в мантию ответственности. С того дня, как нас призвали в армию, мы объединены единой целью, и эта цель – защита страны".

12-13 мая (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти (Йом зикарон).

В 20:00 по всей стране прозвучала одноминутная траурная сирена, после которой началась церемония зажжения поминальной свечи у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента Ицхака Герцога. Через несколько минут после этого в Сдероте и окрестностях прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

Повторная сирена Дня памяти будет звучать в течение двух минут 13 мая в 11:00. После чего состоится церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

Ицхак Герцог, выступая на церемонии у Стены Плача, обратился к похищенным, удерживаемых террористами в секторе Газы, заявив, что "нет более важной заповеди, чем освобождение пленных".

Накануне и день скорби многие семьи посещали могилы своих близких и друзей, павших в войнах и терактах.

В министерстве обороны просят израильтян в День памяти давать преимущество на кладбищах ближайшим близким павших солдат и сотрудников служб безопасности. Гражданам, не относящимся к семьям погибших, следует посещать кладбища после традиционных церемоний по случаю Дня памяти.

Данные о погибших

В преддверии Дня Памяти министерство обороны опубликовало данные о количестве погибших сотрудников служб безопасности и военнослужащих, погибших в результате войн и терактов и о пополнивших этот скорбный список в этом году именах. Опубликованы также данные о количестве сирот и людей, потерявших своих братьев или сестер.

С 1860 года, когда начали вести этот подсчет, и до сегодняшнего дня в войнах и терактах погибли 25040 военнослужащих. С прошлого Дня Памяти в этот список добавилось 766 имен погибших, и еще 61 инвалидов ЦАХАЛа, которые скончались в результате своей инвалидности. Таким образом, за этот год в список министерства обороны добавилось 827 имен.

В результате терактов погибли 5100 мирных граждан. Из них только за прошедший год жертвами терактов стали 822 мирных жителя (531 мужчина, 291 женщина, среди них 40 были несовершеннолетними). Кроме того, жертвами террористов стали за год 68 иностранных граждан.

716 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли в ходе войны "Железные мечи", из них 642 военнослужащих ЦАХАЛа, 39 бойцов отрядов самообороны населенных пунктов ("китот коненут"), 68 сотрудников полиции и 6 сотрудников ШАБАКа.

На попечении министерства обороны с начала войны "Железные мечи" оказались 1294 родителей, потерявших своих детей, 248 вдов и вдовцов и 520 сирот, а также 2174 братьев и сестер павших. Всего – 4236 ближайших родственников.