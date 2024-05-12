x
12 мая 2024
|
последняя новость: 14:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2024
|
12 мая 2024
|
последняя новость: 14:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ходе боя в Газе был ранен бригадный генерал Йогев Бар-Шешет

время публикации: 12 мая 2024 г., 12:48 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 13:01
В ходе боя в Газе был ранен бригадный генерал Йогев Бар-Шешет
Chaim Goldberg/Flash90

Разрешено к публикации: в пятницу, 10 мая, в ходе боевых действий в районе Зайтун, на севере сектора Газы, был ранен бригадный генерал Йогев Бар-Шешет.

ЦАХАЛ сообщает, что Бар-Шешет получил осколочное ранение средней тяжести. Он госпитализирован.

45-летний Йогев Бар-Шешет в настоящее время является заместителем главы гражданской администрации Иудеи и Самарии. Ранее он командовал бригадой "Йоав". До того служил операционным офицером Южного округа и командовал 50-м батальоном бригады "Нахаль".

fb tel insta twitter youtube tictok