В ходе боя в Газе был ранен бригадный генерал Йогев Бар-Шешет

Разрешено к публикации: в пятницу, 10 мая, в ходе боевых действий в районе Зайтун, на севере сектора Газы, был ранен бригадный генерал Йогев Бар-Шешет.

ЦАХАЛ сообщает, что Бар-Шешет получил осколочное ранение средней тяжести. Он госпитализирован.

45-летний Йогев Бар-Шешет в настоящее время является заместителем главы гражданской администрации Иудеи и Самарии. Ранее он командовал бригадой "Йоав". До того служил операционным офицером Южного округа и командовал 50-м батальоном бригады "Нахаль".