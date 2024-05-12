Вечером в Израиле начнут отмечать День памяти павших в войнах и терактах

12-13 мая (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти (Йом зикарон).

Накануне и в этот день скорби многие семьи посещали могилы своих близких и друзей, павших в войнах и терактах.

Официальные мероприятия начнутся 12 мая в 16:30 с церемонии поминовения павших воинов в комплексе "Яд ле-Баним" в Иерусалиме. На церемонии будут присутствовать премьер-министр Биньямин Нетаниягу, спикер Кнессета Амира Охана, генеральный директор министерства обороны Эяль Замир и мэр Иерусалима Моше Леон.

В 20:00 в воскресенье, 12 мая, по всей стране прозвучит одноминутная траурная сирена, которая ознаменует начало Дня памяти павших в войнах и терактах. После этого пройдут мероприятия в память о погибших по всей стране.

Управление тылом напоминает: сирены в День памяти звучат из тех же громкоговорителей, но звучат по-разному; в отличие от сигналов тревоги, которые имеют нарастающий и нисходящий звук, сирена Дня памяти звучит равномерно; если во время звука сирены Дня памяти поступит сигнал тревоги, сирена немедленно выключится, и будет активирован нарастающий и нисходящий звуковой сигнал.

Центральная государственная церемония состоится у Стены Плача, на ней будут присутствовать президент Израиля Ицхак Герцог и начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви.

Повторная сирена будет звучать в течение двух минут 13 мая в 11:00. После чего состоится церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

В министерстве обороны просят израильтян в День памяти давать преимущество на кладбищах ближайшим близким павших солдат и сотрудников служб безопасности. Гражданам, не относящимся к семьям погибших, следует посещать кладбища после традиционных церемоний по случаю Дня памяти.

Данные о погибших

В преддверии Дня Памяти министерство обороны опубликовало данные о количестве погибших сотрудников служб безопасности и военнослужащих, погибших в результате войн и терактов и о пополнивших этот скорбный список в этом году именах. Опубликованы также данные о количестве сирот и людей, потерявших своих братьев или сестер.

С 1860 года, когда начали вести этот подсчет, и до сегодняшнего дня в войнах и терактах погибли 25034 военнослужащих. С прошлого Дня Памяти в этот список добавилось 760 имен погибших, и еще 61 инвалидов ЦАХАЛа, которые скончались в результате своей инвалидности. Таким образом, за этот год в список министерства обороны добавилось 821 имя.

711 военнослужащих и сотрудников служб безопасности погибли в ходе войны "Железные мечи", из них 637 военнослужащих ЦАХАЛа, 39 бойцов отрядов самообороны населенных пунктов ("китот коненут"), 68 сотрудников полиции и 6 сотрудников ШАБАКа.

На попечении министерства обороны с начала войны "Железные мечи" оказались 1294 родителей, потерявших своих детей, 248 вдов и вдовцов и 520 сирот, а также 2174 братьев и сестер павших. Всего – 4236 ближайших родственников.