День памяти в Израиле. По всей стране прозвучала траурная сирена

12-13 мая (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти (Йом зикарон).

В 20:00 по всей стране прозвучала одноминутная траурная сирена, после которой началась церемония зажжения поминальной свечи у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента Ицхака Герцога. Через несколько минут после этого в Сдероте и окрестностях прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

Повторная сирена Дня памяти будет звучать в течение двух минут 13 мая в 11:00. После чего состоится церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

Ицхак Герцог, выступая на церемонии у Стены Плача, обратился к похищенным, удерживаемых террористами в секторе Газы, заявив, что "нет более важной заповеди, чем освобождение пленных".

Накануне и день скорби многие семьи посещали могилы своих близких и друзей, павших в войнах и терактах.

В министерстве обороны просят израильтян в День памяти давать преимущество на кладбищах ближайшим близким павших солдат и сотрудников служб безопасности. Гражданам, не относящимся к семьям погибших, следует посещать кладбища после традиционных церемоний по случаю Дня памяти.