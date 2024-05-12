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День памяти в Израиле. По всей стране прозвучала траурная сирена

время публикации: 12 мая 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 20:15
День памяти в Израиле. По всей стране прозвучала траурная сирена
Flash90. Фото: Й.Зиндель

12-13 мая (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти (Йом зикарон).

В 20:00 по всей стране прозвучала одноминутная траурная сирена, после которой началась церемония зажжения поминальной свечи у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента Ицхака Герцога. Через несколько минут после этого в Сдероте и окрестностях прозвучал сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном обстреле.

Повторная сирена Дня памяти будет звучать в течение двух минут 13 мая в 11:00. После чего состоится церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

Ицхак Герцог, выступая на церемонии у Стены Плача, обратился к похищенным, удерживаемых террористами в секторе Газы, заявив, что "нет более важной заповеди, чем освобождение пленных".

Накануне и день скорби многие семьи посещали могилы своих близких и друзей, павших в войнах и терактах.

В министерстве обороны просят израильтян в День памяти давать преимущество на кладбищах ближайшим близким павших солдат и сотрудников служб безопасности. Гражданам, не относящимся к семьям погибших, следует посещать кладбища после традиционных церемоний по случаю Дня памяти.

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