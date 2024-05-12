В Бейт-Шемеше автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

На улице Леви Эшколь в Бейт-Шемеше автомобиль сбил мужчину. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший, мужчина примерно 30 лет, получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.