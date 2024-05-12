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Израиль

В Бейт-Шемеше автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 12 мая 2024 г., 21:06 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 21:06
В Бейт-Шемеше автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Леви Эшколь в Бейт-Шемеше автомобиль сбил мужчину. Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший, мужчина примерно 30 лет, получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Пострадавший доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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