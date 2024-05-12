Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям от севера до юга сектора

В ночь на 12 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжаются операции в Рафахе (Рафиахе) и Зайтуне. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: артиллерия и вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели к востоку от Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в северной части сектора.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Даруиш и по другим целям в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к северу от Нусейрата.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала центр и восточные районы Рафаха; ЦАХАЛ действует в Рафахе.

ХАМАС заявлял, что атаковал израильских военных в Джабалии.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 12 мая.