ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки более 150 целей в секторе Газы. Видео

Cилы 98-й дивизии проводят операцию в Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии действуют на востоке Рафиаха и в районе КПП "Рафиах". Силы 99-й дивизии ведут бои в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 150 целей в секторе Газы. Около 30 целей были поражены в Джабалии.

Бойцы бригады "Гивати" обнаружили и уничтожили несколько туннельных шахт и ракетных установок.

Авиация при содействии 401-й бригады ликвидировала около десяти террористов в районе Рафиаха.

В целом за последнюю неделю интенсивность боевых действий в секторе Газы значительно возросла.