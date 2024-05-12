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ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки более 150 целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 12 мая 2024 г., 14:39 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 14:51
ЦАХАЛ: израильские ВВС атаковали за сутки более 150 целей в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы 98-й дивизии проводят операцию в Джабалии, на севере сектора Газы. Силы 162-й дивизии действуют на востоке Рафиаха и в районе КПП "Рафиах". Силы 99-й дивизии ведут бои в Зайтуне, на юго-востоке города Газа.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали более 150 целей в секторе Газы. Около 30 целей были поражены в Джабалии.

Бойцы бригады "Гивати" обнаружили и уничтожили несколько туннельных шахт и ракетных установок.

Авиация при содействии 401-й бригады ликвидировала около десяти террористов в районе Рафиаха.

В целом за последнюю неделю интенсивность боевых действий в секторе Газы значительно возросла.

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