x
12 мая 2024
|
последняя новость: 15:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2024
|
12 мая 2024
|
последняя новость: 15:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Данные ООН: 40% погибших в Газе – мужчины, способные носить оружие

время публикации: 12 мая 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 14:31
Данные ООН: 40% погибших в Газе – мужчины, способные носить оружие
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Организация Объединенных Наций опубликовала статистические данные, заставляющие еще более усомниться в сведениях о потерях среди населения сектора Газы, публикуемых министерством здравоохранения сектора – структурой террористической группировки ХАМАС.

Как отмечает Telergram-канал "Война и мир на Ближнем Востоке", ХАМАС сообщил, что к 30 апреля число погибших составило 34595 человек. Однако удалось установить личности удалось только 24684 человек.

10006 из них – мужчины (40%), не достигшие старости, то есть способные носить оружие, 7797 – дети (32%). В число, как можно предположить, входят и боевики, которым еще не исполнилось 18 лет.

Женщин среди погибших 4959, что составляет 20%, пожилых – 1924 человека, то есть 8%.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2024

Минздрав Газы заявил, что с начала войны в секторе погибли более 35000 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2024

Минздрав Газы сообщает о десятках убитых в результате атак ЦАХАЛа минувшей ночью