Организация Объединенных Наций опубликовала статистические данные, заставляющие еще более усомниться в сведениях о потерях среди населения сектора Газы, публикуемых министерством здравоохранения сектора – структурой террористической группировки ХАМАС.

Как отмечает Telergram-канал "Война и мир на Ближнем Востоке", ХАМАС сообщил, что к 30 апреля число погибших составило 34595 человек. Однако удалось установить личности удалось только 24684 человек.

10006 из них – мужчины (40%), не достигшие старости, то есть способные носить оружие, 7797 – дети (32%). В число, как можно предположить, входят и боевики, которым еще не исполнилось 18 лет.

Женщин среди погибших 4959, что составляет 20%, пожилых – 1924 человека, то есть 8%.