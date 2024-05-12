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Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 12 мая действовал в районах Шхема, Калькилии, Хеврона

время публикации: 12 мая 2024 г., 06:20 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 06:29
ЦАХАЛ в ночь на 12 мая действовал в районах Шхема, Калькилии, Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 12 мая действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хабле, Аль-Фундуке, Аззуне), в Хевроне и около Хеврона (в Аль-Аррубе), около Рамаллы (в Кибии), около Бейт-Лехема (в Дохе, Умм Салмуне), в Шхеме (в Балате), около Дженина (в Аррабе), в Иерихоне.

Задержаны подозреваемые.

Происходили столкновения. Поступали сведения о раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 12 мая.

Палестинские источники сообщали о нападениях поселенцем в Думе (около Шхема) и в Синджиле (около Рамаллы).

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