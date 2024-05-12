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Израиль

Управление тылом опубликовало инструкции для населения на День памяти и День Независимости

время публикации: 12 мая 2024 г., 18:09 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 18:09
Управление тылом опубликовало инструкции для населения на День памяти и День Независимости
Yonatan Sindel/Flash90

Управление тылом опубликовало инструкции для населения, которые будут действовать с вечера 12 мая и до 18:00 16 мая. В указанный период в Израиле будут отмечаться День памяти и День Независимости. Траурные мероприятия Дня памяти начинаются вечером 12 мая.

Отеф Аза (за исключением Нирим, Керем-Шалом, Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нетив а-Асара, Нахаль Оз, Кфар Аза)

- Разрешается работа учебных заведений, в которых есть возможность добраться до защищенного помещения в установленный срок.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 100 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Населенные пункты, находящиеся на линии конфликта (у границы с Ливаном)

- Разрешается работа учебных заведений, в которых есть возможность добраться до стандартного защищенного помещения в установленный срок.

- Предприятия и учреждения – работа только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

- Собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в помещении. Пляжи закрыты.

Все остальные районы Израиля, обозначенные на инструкциях Управления тылом зеленым цветом

- Разрешена работа учебных заведений без всяких ограничений.

- Никаких особых инструкций для работы предприятий и учреждений.

- Разрешается проводить массовые мероприятия без ограничения участников. В Ашкелоне и Нетивоте по-прежнему действует ограничение до 15000 человек.

- Запрета на посещение пляжей нет.

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