Сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА прозвучал на границе с Ливаном
время публикации: 12 мая 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 23:22
Сигнал тревоги системы раннего предупреждения прозвучал в населенных пунктах на границе с Ливаном.
Причиной тревоги стала угроза проникновения беспилотника.
Через несколько минут после тревоги из Управления тылом передали, что опасность миновала.
Отметим, что в это же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении авиаударов по двум ракетным установкам "Хизбаллы" на юге Ливана.
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