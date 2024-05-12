Сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА прозвучал на границе с Ливаном

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения прозвучал в населенных пунктах на границе с Ливаном.

Причиной тревоги стала угроза проникновения беспилотника.

Через несколько минут после тревоги из Управления тылом передали, что опасность миновала.

Отметим, что в это же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении авиаударов по двум ракетным установкам "Хизбаллы" на юге Ливана.