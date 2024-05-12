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Израиль

Сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА прозвучал на границе с Ливаном

время публикации: 12 мая 2024 г., 23:11 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 23:22
Сигнал тревоги в связи с угрозой проникновения БПЛА прозвучал на границе с Ливаном
Ayal Margolin/Flash90

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения прозвучал в населенных пунктах на границе с Ливаном.

Причиной тревоги стала угроза проникновения беспилотника.

Через несколько минут после тревоги из Управления тылом передали, что опасность миновала.

Отметим, что в это же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении авиаударов по двум ракетным установкам "Хизбаллы" на юге Ливана.

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