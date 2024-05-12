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Израиль

Церемония Дня памяти в Сдероте перенесена в укрепленное от ракет помещение

время публикации: 12 мая 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 18:50

После очередного ракетного обстрела Сдерота мэр города Алон Давиди принял решение перенести церемонию Дня памяти павших в войнах и терактах с улицы в зал, укрепленный от ракетных обстрелов.

Три дня назад Алон Давиди раскритиковал решение правительства вывести из Сдерота солдат, охранявших учебные заведения. Градоначальник обвинил министерство обороны в нарушении гарантий и обязательств, которые давали высокопоставленные военные возвращающимся в свои дома жителям города.

В воскресенье, 12 мая, Сдерот дважды подвергался ракетному обстрелу из сектора Газы. Последний раз сигнал тревоги прозвучал в 17:05. Мэрия сообщила, что в сторону города было запущено четыре ракеты, две из которых были перехвачены "Железным куполом", остальные упали на незастроенной местности.

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