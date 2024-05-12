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Разрешено к публикации: в Газе ликвидирован боевик, удерживавший в плену Ноа Марциано

время публикации: 12 мая 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 18:31
Разрешено к публикации: в Газе ликвидирован боевик, удерживавший в плену Ноа Марциано
Пресс-служба ЦАХАЛа / Плакат организации Stand with us

Разрешено к публикации: в пятницу, 10 мая, в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в секторе Газы был ликвидирован боевик батальона "Шаати" террористической организации ХАМАС Наим Гуль.

По данным израильских спецслужб, ликвидированный боевик был причастен к ракетным обстрелам израильской территории, а также он отвечал за удержание в плену капрала Ноа Марциано, похищенной 7 октября и позднее убитой в Газе.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что три месяца назад в секторе Газы был ликвидирован еще один боевиков, участвовавший в удержании Ноа Марциано в плену.

Тело 19-летней Ноа Марциано было обнаружено на территории больницы "Шифа" и вывезено из сектора Газы в Израиль.

ХАМАС утверждал, что израильская пленница погибла в результате авиауадара ЦАХАЛа. Но, по данным разведки и ШАБАКа, 9 ноября в результате удара с воздуха, нанесенного ЦАХАЛом, погиб террорист, охранявший Ноа Марциано, а девушка была ранена. Судмедэксперты пришли к выводу, что ее ранение не было смертельным. Она была переведена в больницу "Шифа", где и была убита террористом ХАМАСа.

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