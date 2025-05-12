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Израиль

В Бейт-Лехеме задержаны подозреваемые в торговле оружием

Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 12 мая 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 08:11
В Бейт-Лехеме задержаны подозреваемые в торговле оружием
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция 11 мая задержала в Бейт-Лехеме двух подозреваемых в хранении и торговле оружием, предположительно для террористических целей. Оружие было спрятано в упаковках из-под электроприборов.

В ходе обыска было найдено более 1000 единиц огнестрельного оружия, ножей, топоров, дубинок и другого оружия.

Задержанным 17 и 25 лет, они братья.

Подозреваемые доставлены в следственный отдел пограничной полиции Иудеи и Самарии.

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