В Бейт-Лехеме задержаны подозреваемые в торговле оружием

Пограничная полиция 11 мая задержала в Бейт-Лехеме двух подозреваемых в хранении и торговле оружием, предположительно для террористических целей. Оружие было спрятано в упаковках из-под электроприборов.

В ходе обыска было найдено более 1000 единиц огнестрельного оружия, ножей, топоров, дубинок и другого оружия.

Задержанным 17 и 25 лет, они братья.

Подозреваемые доставлены в следственный отдел пограничной полиции Иудеи и Самарии.