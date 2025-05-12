В Бейт-Лехеме задержаны подозреваемые в торговле оружием
время публикации: 12 мая 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 08:11
Пограничная полиция 11 мая задержала в Бейт-Лехеме двух подозреваемых в хранении и торговле оружием, предположительно для террористических целей. Оружие было спрятано в упаковках из-под электроприборов.
В ходе обыска было найдено более 1000 единиц огнестрельного оружия, ножей, топоров, дубинок и другого оружия.
Задержанным 17 и 25 лет, они братья.
Подозреваемые доставлены в следственный отдел пограничной полиции Иудеи и Самарии.