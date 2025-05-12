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Израиль

Офис Нетаниягу: соглашение об освобождении Идана Александра достигнуто благодаря военному давлению

Заложники
ХАМАС
США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 мая 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 06:48
Офис Нетаниягу: соглашение об освобождении Идана Александра достигнуто благодаря военному давлению
кадр из видео ХАМАСа

Офис главы правительства Израиля утром 12 мая опубликовал заявление по поводу ожидаемого освобождения заложника Идана Александра – гражданина Израиля и США, удерживаемого террористами в Газе с 7 октября 2023 года.

Ранее было объявлено, что договоренность об освобождении заложника была достигнута благодаря прямым договоренностям между США и ХАМАСом при посредничестве Катара и Египта. Однако офис главы правительства Израиля заявляет иное.

"Ожидаемое освобождение солдата ЦАХАЛа Идана Александра без компенсации станет возможным благодаря агрессивной политике, которую мы проводим при поддержке президента Трампа, а также благодаря военному давлению солдат ЦАХАЛа в секторе Газы. Израиль не брал на себя обязательств по прекращению огня или освобождению террористов, а лишь предоставил безопасный коридор, который позволит освободить Идана. Мы переживаем критические дни, когда ХАМАС сталкивается с необходимостью заключения сделки, которая позволит освободить наших заложников. Переговоры будут продолжаться под обстрелом и в то время, как ведется подготовка к интенсификации боевых действий", – сказано в заявлении офиса главы правительства Израиля.

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