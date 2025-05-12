Столкновение автомобилей на 437-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 12 мая 2025 г., 01:17 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 01:17
На 437-й трассе, на участке между Хизмэ и Анатот, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 26 лет.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2025