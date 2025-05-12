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Израиль

Столкновение автомобилей на 437-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 12 мая 2025 г., 01:17 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 01:17
Столкновение автомобилей на 437-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 437-й трассе, на участке между Хизмэ и Анатот, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 26 лет.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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