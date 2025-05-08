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Израиль

Мужчина на электровелосипеде серьезно пострадал при ДТП возле Рош а-Аина

время публикации: 08 мая 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 17:17
Мужчина на электровелосипеде серьезно пострадал при ДТП возле Рош а-Аина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на шоссе 444 возле развязки Рош а-Аин – Даром, где электровелосипед столкнулся с автомобилем. Фельдшер МАДА в эти минуты ехал по тому же шоссе, он стал свидетелем аварии и остановился оказать помощь пострадавшему.

По словам фельдшера Матана Мандельбаума, он ехал на мотоцикле, когда услышал шум столкновения. Он увидел на дороге мужчину около 30 лет без сознания, с множественными травмами. Медик приступил к оказанию неотложной помощи, параллельно вызывая своих коллег на место происшествия.

На реанимационном автомобиле МАДА пострадавший был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля получил травмы средней степени тяжести, он также был отправлен в больницу.

Израиль
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