В результате ДТП в Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 12 мая 2025 г., 01:56 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 01:56
На улице Рав Йосеф Азран в Ришон ле-Ционе произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 19 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".
В этом ДТП водитель машины (мужчина примерно 43 лет) получил легкие травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 мая 2025