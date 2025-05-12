В результате ДТП в Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мотоциклист

На улице Рав Йосеф Азран в Ришон ле-Ционе произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 19 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

В этом ДТП водитель машины (мужчина примерно 43 лет) получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.