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Израиль

В результате ДТП в Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 12 мая 2025 г., 01:56 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 01:56
В результате ДТП в Ришон ле-Ционе тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На улице Рав Йосеф Азран в Ришон ле-Ционе произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 19 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

В этом ДТП водитель машины (мужчина примерно 43 лет) получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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