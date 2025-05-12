Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию школы, не менее 15 убитых
время публикации: 12 мая 2025 г., 06:17 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 06:28
В ночь на 12 мая ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию, где раньше находилась школа "Фатима Бинт Асад", в районе Джабалия аль-Балад, на севере сектора. Источники в Газе сообщают о не менее 15 убитых в результате этой атаки. Утверждается, что среди погибших есть несовершеннолетние.
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) около 6 утра заявил: в течение ночи в результате атак ЦАХАЛа в секторе погибли не менее 16 человек.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
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