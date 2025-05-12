Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 12 мая, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Днем в южных районах усилится ветер, возможна дымка.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 20-27, в Хайфе – 19-28, в Эйлате – 29-37, в Беэр-Шеве – 20-27, в Мицпе-Рамоне – 20-27, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-25, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-30, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 20-160 см. Во второй половине дня купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

Во вторник – вновь повышение температуры. В среду-четверг – спад жары. В пятницу температура повысится, будет жарко. В субботу – повышение температуры, очень жарко, шарав.